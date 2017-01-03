Ассанж: обвинения РФ в кибератаках были направлены против Трампа

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что обвинения России во вмешательстве в ход президентских выборов в США были попыткой действующей администрации главы государства лишить легитимности будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом главный редактор сайта заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Они стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый Дом. Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп не является законным президентом», — подчеркивает Джулиан Ассанж.

Он также отметил, что источник портала не сотрудничает с РФ или каким-либо другим государством.

Главный редактор WikiLeaks обратил внимание на то, что на результаты голосования в США повлияли заявления и поступки кандидата на должность президента страны от Демократической партии Хиллари Клинтон, а также руководителя ее предвыборной кампании Джона Подесты.