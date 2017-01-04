В Калининграде после ЧП с самолетом три пассажира обратились к медикам

Три пассажира самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда из-за проблем с шасси, обратились к медикам за помощью, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам помощника главы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Марии Добрыниной, по факту происшествия начата доследственная проверка.

«На данный момент за медицинской помощью обратилось три человека. Организовано производство осмотра места происшествия, опрос очевидцев, проведение иных неотложных проверочных мероприятий», — сообщила Добрынина.

Напомним, что после посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси, после чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 167 пассажиров и члены экипажа — все они покинули судно по надувным трапам. Airbus авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы в Калининград.

