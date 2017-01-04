Исследователи огласили новую версию гибели легендарного «Титаника»

Причиной крушения океанского лайнера «Титаник» 15 апреля 1912 года, в результате которого погибли более 1500 человек, могло стать возгорание в топливном хранилище, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Газета The Independent со ссылкой на британского журналиста Шенана Молони, который 30 лет исследовал историю корабля, утверждает, что пожар на борту корабля возник еще до выхода судна из Саутгемптона.

Экипаж безуспешно пытался потушить возгорание в течение нескольких недель. За это время обшивка лайнера сильно нагрелась, что сделало сталь крайне ломкой и привело к трагичным последствиям после столкновения с айсбергом.

К таким выводам журналист пришел после анализа фотографий, сделанных до отправления «Титаника» из Великобритании. В месте обшивки, которое впоследствии было повреждено, исследователь обнаружил следы сажи.

Специалисты подтвердили, что с большой долей вероятности они возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера. При этом отмечается, что владельцы судна намеренно скрыли этот факт от пассажиров.