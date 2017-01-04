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Экс-тренер сборной РФ призвал отстранить россиян от Игр-2018

По мнению бывшего наставника женской команды по биатлону, «ни в каких других мерах смысла не будет», если подтвердятся данные расследования комиссии Макларена

Бывший тренер женской сборной РФ по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что всех российских спортсменов следует отстранить от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, если подтвердятся обвинения независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По его мнению, при таком решении у России «будет время подумать».

«Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить», — заявил Вольфганг Пихлер в интервью Frankfurter Allgemeine.

Вместе с тем, бывшей тренер российской сборной отметил, что это решение также коснется спортсменов, не принимавших допинг, но «ни в каких других мерах смысла не будет», считает Вольфганг Пихлер.

Ранее в декабря Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, упомянутых в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Экс-тренер сборной РФ призвал отстранить россиян от Игр-2018

По мнению бывшего наставника женской команды по биатлону, «ни в каких других мерах смысла не будет», если подтвердятся данные расследования комиссии Макларена

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