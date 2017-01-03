WADA предоставила IAAF около 200 имен россиян, подозреваемых в допинге

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена предоставила Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, передает «Федеральное агентство новостей».

В заявлении на сайте организации говорится, что эти сведения будут учитываться при вынесении решений относительно спортсменов, запрашивающих индивидуальный допуск. Ранее IAAF опубликовала соответствующие критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом и сообщила, что добавит еще 12 российских легкоатлетов в международный пул тестирования.

Однако глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что IAAF отказала ВФЛА в просьбе предоставить фамилии российских легкоатлетов, фигурировавших в докладе WADA, вторая часть которого была опубликована 9 декабря. В ней помимо прочего утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

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