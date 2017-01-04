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Чавушоглу назвал дату переговоров по Сирии в Астане

По словам министра иностранных дел Турции, встреча должна состояться 23 января

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в Астане 23 января.

Как передает агентство Блумберг, министр также сообщил, что российские эксперты должны посетить Турцию 9-10 января для обсуждения подготовки переговоров по кризису в САР.

Кроме того, Мевлют Чавушоглу также отметил, что Анкара сотрудничает с Москвой в плане подготовки мер против нарушителей режима прекращения огня в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по предложению конфликтующим сторонам в Сирии продолжить диалог на новой площадке в Астане.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Чавушоглу назвал дату переговоров по Сирии в Астане

По словам министра иностранных дел Турции, встреча должна состояться 23 января

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