Чавушоглу назвал дату переговоров по Сирии в Астане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что переговоры по сирийскому урегулированию пройдут в Астане 23 января.



Как передает агентство Блумберг, министр также сообщил, что российские эксперты должны посетить Турцию 9-10 января для обсуждения подготовки переговоров по кризису в САР.

Кроме того, Мевлют Чавушоглу также отметил, что Анкара сотрудничает с Москвой в плане подготовки мер против нарушителей режима прекращения огня в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о договоренности с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по предложению конфликтующим сторонам в Сирии продолжить диалог на новой площадке в Астане.