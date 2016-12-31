Казахстан поставил условие проведения переговоров по Сирии в Астане

Казахстанское внешнеполитическое ведомство прокомментировало подготовку к переговорам по урегулированию сирийского конфликта, которые должны состояться в столице республики Астане.



Подтвердив готовность принять участников встречи, МИД Казахстана тем не менее уточнил: «Понимаем, что встречи могут состояться лишь в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня».



В ведомстве отметили, что официальная Астана приветствует достижение договоренностей о прекращении огня на всей сирийской территории и готовность властей страны и вооруженной оппозиции сесть за стол переговоров. Гарантами этой готовности согласились выступить Турция и Россия.



«Считаем подписание трех документов «О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией», «О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня», «О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию» реальной основой для дальнейших практических действий по разрешению сирийского кризиса», — заявили в МИД Казахстана.



Кроме того, в ведомстве выразили надежду на то, что достижение указанных договоренностей позволит восстановить в Сирии «полноценный политический процесс» согласно прошлогодней резолюции Совета безопасности ООН.



Как ранее писали «Известия», 25 декабря президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы сирийского урегулирования, причем в беседе также участвовал казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.



Накануне Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции о прекращении огня в Сирии. Документ будет рассмотрен сегодня, 31 декабря, в 11:00 в режиме закрытого заседания.