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Суббота,
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Казахстан поставил условие проведения переговоров по Сирии в Астане

МИД республики заявил, что встреча по сирийскому урегулированию возможна лишь при соблюдении уже достигнутых договоренностей

Казахстанское внешнеполитическое ведомство прокомментировало подготовку к переговорам по урегулированию сирийского конфликта, которые должны состояться в столице республики Астане.

Подтвердив готовность принять участников встречи, МИД Казахстана тем не менее уточнил: «Понимаем, что встречи могут состояться лишь в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня».

В ведомстве отметили, что официальная Астана приветствует достижение договоренностей о прекращении огня на всей сирийской территории и готовность властей страны и вооруженной оппозиции сесть за стол переговоров. Гарантами этой готовности согласились выступить Турция и Россия.

«Считаем подписание трех документов «О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией», «О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня», «О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию» реальной основой для дальнейших практических действий по разрешению сирийского кризиса», — заявили в МИД Казахстана.

Кроме того, в ведомстве выразили надежду на то, что достижение указанных договоренностей позволит восстановить в Сирии «полноценный политический процесс» согласно прошлогодней резолюции Совета безопасности ООН.

Как ранее писали «Известия», 25 декабря президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы сирийского урегулирования, причем в беседе также участвовал казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

Накануне Россия внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции о прекращении огня в Сирии. Документ будет рассмотрен сегодня, 31 декабря, в 11:00 в режиме закрытого заседания.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Казахстан поставил условие проведения переговоров по Сирии в Астане

МИД республики заявил, что встреча по сирийскому урегулированию возможна лишь при соблюдении уже достигнутых договоренностей

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