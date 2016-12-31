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Анкара отправляет тысячи солдат в Сирию

Турецкий контингент вырастет с нескольких сотен до 5 тыс. военнослужащих

Фото: Reuters/Umit Bektas

Турция наращивает свою военную группировку в Сирии. Численность войск, участвующих в операции «Щит Евфрата», будет увеличена с нескольких сотен до 5 тыс. человек. Анкара также перебрасывает к границе танки и тяжелую артиллерию. По оценкам экспертов, эти силы будут брошены на штурм города Аль-Баб, где недавно боевики ИГИЛ (организация запрещена в РФ) нанесли турецким военным унизительное поражение.

До последнего времени в Сирии действовали всего несколько сот турецких спецназовцев, которых поддерживали два танковых батальона и ударная авиация. Предполагалось, что основную нагрузку должны нести бойцы из союзных Анкаре группировок сирийской оппозиции. Теперь же в Сирию отправится легкая пехота и десантники. По данным газеты Hurriet Daily News, в бой, в частности, будут брошены около 500 спецназовцев из 1-й бригады коммандос, базирующейся в провинции Кайсери.

Стотысячный Аль-Баб, расположенный примерно в 30 км от сирийско-турецкой границы, остается под контролем ИГИЛ и пока является главной целью наступления в рамках операции «Щит Евфрата», начатой еще в августе в ответ на серию кровавых терактов с участием смертников. В реальности же действия Анкары больше похожи на попытку не допустить объединения двух курдских анклавов — Рожавы и Африна — и формирования курдского пояса вдоль границы.

Ранее турецкое командование полагалось на отряды «Свободной сирийской армии», которые при поддержке спецназа, бронетехники и авиации должны были выбить радикалов из ряда приграничных городов. Поначалу наступление развивалось успешно, были освобождены Джараблус и Дабик, однако под Аль-Бабом сирийские союзники не выдержали контратак джихадистов и это обернулось для турок потерями. По официальным данным, в недавних боях за Аль-Баб погибли 16 военнослужащих, еще 33 получили ранения. В сети были широко растиражированы фотографии сожженных боевиками ИГИЛ турецких танков.

По оценкам турецких аналитиков, после освобождения Аль-Баба турецкие войска и их союзники могут начать активные боевые действия против союзных американцам курдов из «Сирийских демократических сил», что может привести к срыву широко разрекламированного США наступления на Ракку.

Увеличение турецкого контингента в Сирии чревато проблемами с Дамаском, который не давал официального согласия на вмешательство Анкары в конфликт. Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз публично заявлял, что цель военной операции — не только обезопасить приграничные районы, но и положить конец правлению Башара Асада.

Впрочем, отечественные аналитики призывают не спешить с выводами. Как рассказал «Известиям» Константин Труевцев, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока РАН, резкие выпады против Асада действительно могут привести к трениям с Россией, но Анкара сейчас очень хорошо чувствует красные линии в отношениях с Москвой.

— Турки прекрасно понимают, что РФ не согласится на свержение Асада, — говорит эксперт. — Воинственные высказывания Эрдогана были предназначены для саудовских и катарских спонсоров сирийской оппозиции, но с тех пор ситуация изменилась. Турция взяла многие группировки под свой контроль и готова способствовать заключению перемирия между ними и Дамаском.

По мнению востоковеда, наращивание турецкой группировки в Сирии скорее объясняется низкими боевыми качествами сирийских союзников по операции «Щит Евфрата», что привело к болезненным потерям.

— 5 тыс. военных — это серьезная группировка, но это не так много, если сравнивать с численностью сирийской армии или курдских отрядов, — считает Константин Труевцев. — Этих сил хватит для захвата Аль-Баба, но их не достаточно для по-настоящему масштабных операций — например, чтобы разгромить курдов даже в Африне, не говоря уже о Кобани.

Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Анкара отправляет тысячи солдат в Сирию

Анкара отправляет тысячи солдат в СириюТурецкий контингент вырастет с нескольких сотен до 5 тыс. военнослужащих

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