Европу заминируют «Вулканами»

Американские военные вспоминают тактические приемы времен холодной войны и спешно возвращают в строй систему дистанционного минирования «Вулкан», представляющую собой своего рода «последнюю надежду командира» в случае массовых танковых прорывов. По заявлениям Пентагона, «Вулкан» станет важным инструментом сдерживания потенциальных противников. Предполагается ее возвращение на боевое дежурство в 2018 году и модернизация. Одним из главных пользователей станет американский контингент в Европе.

«Вулкан» — порождение холодной войны, когда военные стратеги думали о массовых танковых прорывах. Система состояла на вооружении американских частей вплоть до конца 1990-х годов прошлого века. Основная задача этой системы — быстрое минирование местности на танкоопасных направлениях или на направлениях прорыва вражеских войск, чтобы замедлить их продвижение и дать своим противотанковым подразделениям время для развертывания.

«Вулкан» немного похож на упаковку фейерверка. Там тоже имеется набор трубок (называемых кассетами), только вместо салютных зарядов в них мины — по шесть штук в кассете. Минные распределители (по 160 штук) устанавливаются на вертолет или грузовик, с которого и ведется минирование. Оснащенный «Вулканом» вертолет способен за считаные минуты создать минное поле нужной конфигурации, оно может быть как чисто противотанковым, так и смешанным, чтобы усложнить задачу вражеским саперам.

В XXI веке «Вулканы» отправились на склады, поскольку танковых атак не ожидалось, а ставить противопехотные минные поля запрещает Оттавский договор 1997 года. Единственным театром, на котором остались в строю системы времен холодной войны, в последние полтора десятилетия был Корейский полуостров, где коммунистический Север периодически грозит танковым кулаком капиталистическому Югу.

Теперь же, согласно директиве командования боевой подготовки, система «Вулкан» должна стать одним из ключевых элементов стратегии Cross Domain Fires.

— Система минирования «Вулкан» быстро превращается в критически важный компонент комплекса средств формирования поля боя, — заявил официальный представитель командования боевой подготовки майор Томас Кемпбелл.

По его словам, «Вулканы» будут применяться не просто для создания преград для наступающих войск противника, а для того, чтобы направлять их в определенные районы, где по ним может нанести удары авиация и артиллерия. Однако сперва «Вулканам» требуется модернизация, чтобы они соответствовали требованиям Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавский договор) и были совместимы с теми типами машин, которые сейчас используют американские саперные части.

Кроме того, с 2018 года армия США планирует передать в боевые части систему Spider 1A, которая представляет собой следующий этап развития минных заграждений — сеть дистанционно контролируемых умных мин.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, системы дистанционного минирования — это подручное тактическое средство для командира на случай прорыва танков противника.

— Оно позволяет по крайней мере снизить темп наступления — задержать прорвавшиеся танки на то время, пока на данное направление подоспеет противотанковый резерв, — пояснил он.

По словам эксперта, эффективность минных полей, устанавливаемых при помощи «Вулканов», будет сильно зависеть от того, чем оснащена прорвавшаяся группировка.