Время открытия калининградского аэропорта отложено из-за инцидента

Аэропорт «Храброво» в Калининграде, где произошел инцидент с аварийной посадкой самолета, будет закрыт до 12:00 по местному времени (13.00 мск). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.



«Предполагалось, что к 10.00 все работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены, но аварийные и восстановительные работы продолжаются», — приводит «РИА Новости» слова представителя аэропорта.

Он также пояснил, что в связи с инцидентом были отменены несколько авиарейсов, а некоторые были совмещены.

Накануне вечером самолет, выполнявший рейс из Москвы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту «Храброво». У лайнера сломалась стойка шасси и из-за этого самолет сел «на брюхо». В результате инцидента пострадали 3 человека.