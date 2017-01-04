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Время открытия калининградского аэропорта отложено из-за инцидента

В воздушной гавани продолжаются аварийные и восстановительные работы

Аэропорт «Храброво» в Калининграде, где произошел инцидент с аварийной посадкой самолета, будет закрыт до 12:00 по местному времени (13.00 мск). Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Предполагалось, что к 10.00 все работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены, но аварийные и восстановительные работы продолжаются», — приводит «РИА Новости» слова представителя аэропорта.

Он также пояснил, что в связи с инцидентом были отменены несколько авиарейсов, а некоторые были совмещены.

Накануне вечером самолет, выполнявший рейс из Москвы, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту «Храброво». У лайнера сломалась стойка шасси и из-за этого самолет сел «на брюхо». В результате инцидента пострадали 3 человека.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Время открытия калининградского аэропорта отложено из-за инцидента

В воздушной гавани продолжаются аварийные и восстановительные работы

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