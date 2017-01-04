Новости, деловые новости - Известия
Среда,
4 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В сети появилось видео выкатившегося за ВПП самолета в Калининграде

После ЧП пассажиры покинули борт по надувным трапам, три человека обратились за медицинской помощью

Очевидцы сняли на видео выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет в Калининграде.

Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы в Калининград.

После посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси, после чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 167 пассажиров и члены экипажа — все они покинули судно по надувным трапам.

Три пассажира самолета обратились за медицинской помощью. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Известия // среда, 4 января 2017 года

В сети появилось видео выкатившегося за ВПП самолета в Калининграде

После ЧП пассажиры покинули борт по надувным трапам, три человека обратились за медицинской помощью

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Инфографика

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке