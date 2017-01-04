В сети появилось видео выкатившегося за ВПП самолета в Калининграде

После ЧП пассажиры покинули борт по надувным трапам, три человека обратились за медицинской помощью
Очевидцы сняли на видео выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет в Калининграде.
Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы в Калининград.
После посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси, после чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 167 пассажиров и члены экипажа — все они покинули судно по надувным трапам.
Три пассажира самолета обратились за медицинской помощью. По факту происшествия начата доследственная проверка.