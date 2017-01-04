В сети появилось видео выкатившегося за ВПП самолета в Калининграде

Очевидцы сняли на видео выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет в Калининграде.

Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы в Калининград.



После посадки у самолета подломилась передняя стойка шасси, после чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 167 пассажиров и члены экипажа — все они покинули судно по надувным трапам.



Три пассажира самолета обратились за медицинской помощью. По факту происшествия начата доследственная проверка.

