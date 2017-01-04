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Главный раввин России выступил за перезахоронение тела Ленина

По словам лидера еврейских общин, такого же мнения придерживаются представители всех вероисповеданий

Фото: агентство городских новостей "Москва"

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал деятельность Ленина и Сталина, а также выступил за перезахоронение тела лидера Октябрьской революции 1917 года.

«Тело Ленина должно быть предано земле, а могилы с кладбища у Кремлевской стены - перенесены на другие кладбища. В том, что это необходимо сделать, сходятся представители всех вероисповеданий», — приводит «Интерфакс» слова лидера еврейских общин.

Он также предложил организовать в мавзолее Ленина музей, посвященный советской эпохе.

Кроме того, Берл Лазар заявил, что Ленин и Сталин были людьми, «залившими страну кровью и попытавшимися заменить веру в Бога культом обожествленных вождей».

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Главный раввин России выступил за перезахоронение тела Ленина

Главный раввин России выступил за перезахоронение тела ЛенинаПо словам лидера еврейских общин, такого же мнения придерживаются представители всех вероисповеданий

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