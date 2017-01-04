Де Мистура рассчитывает получить приглашение на переговоры в Астане

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура надеется получить приглашение на переговоры по сирийскому урегулированию в Астане, которые должны пройти 23 января. Об этом сообщил помощник представителя международной организации Майкл Контет.



«Как мы понимаем, организаторы Астаны ведут подготовку. Мы ожидаем, что нас пригласят и планируем там быть», — приводит «РИА Новости» слова помощника Стаффана де Мистуры.

Он также отметил, что дата проведения переговоров в Астане (23 января) указана в приложении V к резолюции СБ ООН 2336. При этом в документе говорится, что в этот день начнется начнется работа в Астане с участием ООН.

Кроме того, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что международная организация рассматривает переговоры по Сирии в Астане в качестве подготовки к переговорам сторон конфликта в женевском формате.

Как передает «Федеральное агентство новостей», представитель генсека ООН также не исключил возможность участия организации в переговорах по сирийской проблеме в Астане.