103 человека пострадали при сходе поезда с рельсов в Нью-Йорке

Пассажирский пригородный поезд сошел с рельсов в среду в нь-йоркском Бруклине. По данным местной пожарной службы, пострадали 103 человека.

Инцидент произошел в 8.20 по местному времени (16.20 мск) на железной дороге Лонг-Айленда.

«Поступила информация о 103 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда. Все травмы не представляют угрозу для жизни», — указано в сообщении пожарной службы, опубликованном в Twitter.

103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlU — FDNY (@FDNY) 4 января 2017 г.

Отмечается, что в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.