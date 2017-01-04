Новости, деловые новости - Известия
Среда,
4 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

103 человека пострадали при сходе поезда с рельсов в Нью-Йорке

Травмы не представляют угрозу для жизни пассажиров поезда

Фото: REUTERS/Alex Woroblewski

Пассажирский пригородный поезд сошел с рельсов в среду в нь-йоркском Бруклине. По данным местной пожарной службы, пострадали 103 человека.

Инцидент произошел в 8.20 по местному времени (16.20 мск) на железной дороге Лонг-Айленда.

«Поступила информация о 103 пострадавших в результате схода поезда с рельсов на железной дороге Лонг-Айленда. Все травмы не представляют угрозу для жизни», — указано в сообщении пожарной службы, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что в момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров.

Читайте также:

СМИ: два человека погибли при сходе с рельсов экспресса в Индии

Катастрофы и трагедии года

Известия // среда, 4 января 2017 года

103 человека пострадали при сходе поезда с рельсов в Нью-Йорке

103 человека пострадали при сходе поезда с рельсов в Нью-ЙоркеТравмы не представляют угрозу для жизни пассажиров поезда

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке