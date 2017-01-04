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Аварийный самолет в аэропорту Калининграда эвакуирует техника Балфлота

Объединение направит в воздушную гавань четыре специальных инженерных тягача повышенной мощности и проходимости

Аварийный аэробус А-321, который блокировал работу в калининградском аэропорту Храброво, эвакуируют четыре специальных инженерных тягача Балтийского флота, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

«Специальная техника — автомобили повышенной мощности и проходимости — подготовлены для отправки и в ближайшее время своим ходом проследуют к месту назначения», — приводит ТАСС слова представителя Балтийского флота.

Ранее источник в авиадиспетчерских кругах сообщил, что в аэропорту нет спецтехники, чтобы эвакуировать самолет, поэтому воздушная гавань пока не возобновляет свою работу.

При этом врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что взял под личный контроль ситуацию в аэропорту Храброво.

В связи с инцидентом СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Пассажирский самолет Airbus А-321 при совершении посадки в калининградском аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера была повреждена передняя стойка шасси.

Сейчас в аэропорту около 1,5 тыс. человек ожидают возможности вылететь в Москву и Санкт-Петербург. Было задержано отправление девяти рейсов.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Аварийный самолет в аэропорту Калининграда эвакуирует техника Балфлота

Объединение направит в воздушную гавань четыре специальных инженерных тягача повышенной мощности и проходимости

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