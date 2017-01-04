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Два человека стали жертвами ДТП в Алтайском крае

Инцидент произошел на 240-м километре дороги Р-256 «Чуйский тракт»

Два человека погибли и еще 11 пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и двух пассажирских автобусов в Косихинском районе Алтайского края, сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на 240-м километре автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт».

«По предварительным данным, пострадали 13 человек, двое из них погибли, еще 11 доставлены в лечебные учреждения», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова источника.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные мероприятия.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Два человека стали жертвами ДТП в Алтайском крае

Инцидент произошел на 240-м километре дороги Р-256 «Чуйский тракт»

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