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Трамп провел телефонный разговор с новым генсеком ООН Гутеррешем

По словам представителя генерального секретаря международной организации, беседа сторон была позитивной

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с новым генсеком ООН Антониу Гутеррешем, который вступил в свою должность 1 января. Об этом сообщил представитель штаба республиканца Шон Спайсер.

«Сегодня избранный президент США начал свой рабочий день с телефонного звонка генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя Дональда Трампа.

При этом официальный представитель генсека ООН Фархан Хак сообщил, что беседа сторон была позитивной.

«Могу подтвердить, что генеральный секретарь поговорил сегодня утром с избранным президентом (США) Дональдом Трампом. Это был ознакомительный звонок, в ходе которого они имели очень позитивную беседу об отношениях США и ООН», — подчеркнул Фархан Хак.

Республиканец Дональд Трамп должен вступить в должность главы государства 20 января. Избранный президент пообещал добиться повышения эффективности работы ООН.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Трамп провел телефонный разговор с новым генсеком ООН Гутеррешем

По словам представителя генерального секретаря международной организации, беседа сторон была позитивной

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