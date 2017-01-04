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Ушел из жизни летчик-космонавт Игорь Волк

Герой Советского Союза скончался на 80-м году жизни

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Игорь Волк скончался во вторник в возрасте 79 лет. Об этом сообщила администрации подмосковного города Жуковский.

«3 января ушел из жизни Игорь Петрович Волк… Выражаем искренние соболезнования семье, родным, друзьям, коллегам и близким Игоря Петровича, разделяем с ними горечь утраты», — указано в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

Власти Жуковского подчеркивают, что Игорь Волк был человеком большой силы воли и мужества, профессионалом высочайшего класса, который внес большой вклад в развитие отечественной космической программы.

В 1997 году космонавт Игорь Волк был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 1984 году Волк совершил космический полет продолжительностью 11 суток и 19 часов на корабле «Союз Т-12» и орбитальной станции «Салют-7».

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Ушел из жизни летчик-космонавт Игорь Волк

Герой Советского Союза скончался на 80-м году жизни

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