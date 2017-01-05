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Двигатель потерял американский бомбардировщик B-52 во время полета

Самолет, оснащенный 8 двигателями, совершил благополучную посадку

Во время тренировочного полета на севере США у стратегического бомбардировщика B-52 отвалился один из восьми двигателей.

Местные СМИ со ссылкой на сообщение военных уточняют, что инцидент имел место в районе базы ВВС «Минот» в Северной Дакоте. В момент происшествия на борту бомбардировщика находились пять человек, самолет совершил успешную посадку. Обломки двигателя были обнаружены экипажем вертолета в 40 километрах от базы.

Бомбардировщики В-52 приняты на вооружение ВВС США в 1955 году.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Двигатель потерял американский бомбардировщик B-52 во время полета

Самолет, оснащенный 8 двигателями, совершил благополучную посадку

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