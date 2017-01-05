Известную террористку арестовали в Греции

За информацию о местонахождении 48-летней Полы Рупы и ее супруга было объявлено вознаграждение в 1 миллион евро
Сотрудники антитеррористической службы Греции арестовали утром в четверг 48-летнюю Панайоту (Полу) Рупу, ранее заочно осужденную за ряд терактов.
Операция по задержанию террористки прошла около 6 утра по местному времени. «РИА Новости» сообщает, что в доме, где она находилась, была молодая женщина и несовершеннолетний ребенок.
Женщина – супруга известного греческого террориста Никоса Мазиотиса, вместе они участвовали в террористической организации «Революционная борьба», внесенную в список террористических организаций госдепартамента США.
Ранее за данные о террористке и ее супруге была объявлена награда в1 миллион евро. Мазиотиса арестовали в 2014 году.
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