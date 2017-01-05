Известную террористку арестовали в Греции

Сотрудники антитеррористической службы Греции арестовали утром в четверг 48-летнюю Панайоту (Полу) Рупу, ранее заочно осужденную за ряд терактов.

Операция по задержанию террористки прошла около 6 утра по местному времени. «РИА Новости» сообщает, что в доме, где она находилась, была молодая женщина и несовершеннолетний ребенок.

Женщина – супруга известного греческого террориста Никоса Мазиотиса, вместе они участвовали в террористической организации «Революционная борьба», внесенную в список террористических организаций госдепартамента США.

Ранее за данные о террористке и ее супруге была объявлена награда в1 миллион евро. Мазиотиса арестовали в 2014 году.