Москву и область на Рождество ожидают крепкие морозы

Крепкие морозы установятся в Москве и области на Рождество. Температура воздуха опустится до -29 градусов, предупреждает «Гидрометцентр».

В четверг на сайте ведомства уточняется, что 7 и 8 января в регионе будет очень холодно. «Ночью в Москве и области -23...-29°, днем 7 января -19...-24°, 8 января -13...-18°», – сообщают синоптики.

Ранее сообщалось, что в центральной части России в период с 4 по 9 января ожидается аномально холодная погода. Температура в течение суток будет ниже климатической нормы на 7-14 градусов.