Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
5 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Москву и область на Рождество ожидают крепкие морозы

В центральном регионе похолодает до -29

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Крепкие морозы установятся в Москве и области на Рождество. Температура воздуха опустится до -29 градусов, предупреждает «Гидрометцентр».

В четверг на сайте ведомства уточняется, что 7 и 8 января в регионе будет очень холодно. «Ночью в Москве и области -23...-29°, днем 7 января -19...-24°, 8 января -13...-18°», – сообщают синоптики.

Ранее сообщалось, что в центральной части России в период с 4 по 9 января ожидается аномально холодная погода. Температура в течение суток будет ниже климатической нормы на 7-14 градусов.

Читайте также:

В Москву и область идут морозы

Известия // четверг, 5 января 2017 года

Москву и область на Рождество ожидают крепкие морозы

Москву и область на Рождество ожидают крепкие морозыВ центральном регионе похолодает до -29

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Фотолента

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

Праздничная неделя: как москвичи отдыхают в каникулы

О том, как жители столицы проводят праздники, — в фотоленте «Известий»

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Улыбки, фейерверки и бенгальские огни: Новый год на улицах Москвы

Встреча Нового года в разных уголках Москвы — в фотогалерее «Известий»

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Инфографика

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

Праздник без забот: как не омрачить себе новогодние каникулы

О том, чего стоит остерегаться и что нельзя забывать, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке