Киев ответил на призыв олигарха Пинчука изменить позицию по Донбассу

В американском издании, на страницах которого в конце 2016 года выступил украинский олигарх Виктор Пинчук с призывом к властям Украины изменить позицию по Донбассу, опубликован ответ замглавы администрации украинского президента Константина Елисеева.

«РИА Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal приводит слова Елисеева, что Киев «не может согласиться пойти на компромиссы из-за одной только обеспокоенности».



Любые попытки компромисса будут восприняты как «торговля территориями», которая не согласовывается со взятым Украиной курсу на евроинтеграцию, уточнил он. Елисеев добавил, что Киев выступает за проведение в Донбассе местных выборов по украинскому закону и стандартам ОБСЕ, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В своей статье Пинчук предположил, что команда нового американского президента изменит политику в отношении России. В этой связи, как предположил олигарх, Украина должна признать результаты состоявшихся местных выборов в Донбассе.