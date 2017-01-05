Взрыв прогремел в сирийском городе Джабла провинции Латакия

Власти Сирии назвали произошедшее терактом, есть погибшие и раненые
Днем в четверг мощный взрыв прогремел в провинции Латакия на западе Сирийской арабской республики (САР). Взрыв произошел в городе Джабла, расположенном южнее Латакии.
Власти Сирии назвали произошедшее терактом, сообщает «РИА Новости». По ряду данных, взорвался заминированный автомобиль, припаркованный рядом со стадионом. После взрыва загорелись автомобили и рядом расположенные автомобили. Местные СМИ сообщают о погибших и раненых.
Территорию Латакии контролирует армия Сирии, здесь находится аэродром Хмеймим, используемый ВКС России.
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