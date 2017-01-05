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Трамп снова обвинил СМИ во лжи

Избранный президент США заявил, что «лживые СМИ» врут о его связях с основателем сайта политических разоблачений Джулианом Ассанжем

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, на своей странице в Twitter заявил, что СМИ врут о его связях с основателем сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Цель СМИ, как считает Трамп, выставить его противником разведки США.

В своем микроблоге Трамп отметил, что повторяет заявления Ассанжа, «чтобы люди сами сформировали своей мнение о томе, что является правдой».

«СМИ лгут, чтобы преподнести это так, как будто я против разведки, когда на самом деле я их большой фанат!», — написал республиканец.

Напомним, что 6 января должен состояться брифинг, на котором Дональду Трампу представители американских спецслужб представят данные о кибератаках, осуществленных, в частности, на сервера Демпартии США.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Трамп снова обвинил СМИ во лжи

Избранный президент США заявил, что «лживые СМИ» врут о его связях с основателем сайта политических разоблачений Джулианом Ассанжем

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