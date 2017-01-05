Трамп снова обвинил СМИ во лжи

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, на своей странице в Twitter заявил, что СМИ врут о его связях с основателем сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Цель СМИ, как считает Трамп, выставить его противником разведки США.

В своем микроблоге Трамп отметил, что повторяет заявления Ассанжа, «чтобы люди сами сформировали своей мнение о томе, что является правдой».

The dishonest media likes saying that I am in Agreement with Julian Assange - wrong. I simply state what he states, it is for the people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2017 г.

«СМИ лгут, чтобы преподнести это так, как будто я против разведки, когда на самом деле я их большой фанат!», — написал республиканец.

to make up their own minds as to the truth. The media lies to make it look like I am against "Intelligence" when in fact I am a big fan! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2017 г.

Напомним, что 6 января должен состояться брифинг, на котором Дональду Трампу представители американских спецслужб представят данные о кибератаках, осуществленных, в частности, на сервера Демпартии США.