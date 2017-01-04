Новости, деловые новости - Известия
Среда,
4 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп удивился переносу спецбрифинга по «хакерам из России»

Избранный президент США назвал «странным» решение представителей американской разведки

Избранный президент США Дональд Трамп удивился переносу специального брифинга по поводу кибератак, в которых действующая администрация Белого дома обвиняет Россию, на 6 января, передает «Федеральное агентство новостей».

«Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Вероятно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что спецбрифинг должен состояться на этой неделе, сразу после того, как действующий президент Барак Обама получит итоговый доклад спецслужб.

Стоит отметить, что будущий пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил, что разведка США не смогла представить избранному президенту убедительных доказательств причастности России к кибератакам перед выборами главы государства.

Напомним, 29 декабря США ввели новые санкции против против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также Вашингтон объявил персонами нон грата и выслал 35 российских дипломатов.

Читайте также:

В конгрессе заявили, что помешают Трампу отменить санкции против РФ

Известия // среда, 4 января 2017 года

Трамп удивился переносу спецбрифинга по «хакерам из России»

Избранный президент США назвал «странным» решение представителей американской разведки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке