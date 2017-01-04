Трамп удивился переносу спецбрифинга по «хакерам из России»

Избранный президент США Дональд Трамп удивился переносу специального брифинга по поводу кибератак, в которых действующая администрация Белого дома обвиняет Россию, на 6 января, передает «Федеральное агентство новостей».

«Брифинг разведки по поводу так называемого российского хакерства отложен до пятницы. Вероятно, потребовалось больше времени, чтобы обосновать дело. Очень странно!» — написал Трамп в своем Twitter.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 января 2017 г.

Ранее сообщалось, что спецбрифинг должен состояться на этой неделе, сразу после того, как действующий президент Барак Обама получит итоговый доклад спецслужб.

Стоит отметить, что будущий пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер заявил, что разведка США не смогла представить избранному президенту убедительных доказательств причастности России к кибератакам перед выборами главы государства.



Напомним, 29 декабря США ввели новые санкции против против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Также Вашингтон объявил персонами нон грата и выслал 35 российских дипломатов.