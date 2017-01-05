ООН опасается вспышек заболеваний в Дамаске

По данным ООН, 5,5 миллиона человек не имеют в столице Сирии достаточное количество чистой воды, это может вызвать вспышки заболеваний, заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.



Эгеланн заявил, что 70 % инфраструктуры по доставке воды «в районе источника в Вади Барада было сломано из-за боевых действий или саботажа», передает «РИА Новости».

«Уже сейчас это имеет ужасающие последствия и предпринимаются экстренные меры для доставки воды в школы, пекарни и больницы»,— добавил он. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то в Дамаске могут вспыхнуть болезни, вызванные использованием грязной воды.