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ООН опасается вспышек заболеваний в Дамаске

По данным организации, 5,5 миллиона человек не имеют в столице Сирии достаточного количества чистой воды

По данным ООН, 5,5 миллиона человек не имеют в столице Сирии достаточное количество  чистой воды, это может вызвать вспышки заболеваний,   заявил на брифинге помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн.

Эгеланн заявил, что 70 % инфраструктуры по доставке воды «в районе источника в Вади Барада было сломано из-за боевых действий или саботажа», передает «РИА Новости».

«Уже сейчас это имеет ужасающие последствия и предпринимаются экстренные меры для доставки воды в школы, пекарни и больницы»,— добавил он. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то в Дамаске могут вспыхнуть болезни, вызванные использованием грязной воды.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

ООН опасается вспышек заболеваний в Дамаске

По данным организации, 5,5 миллиона человек не имеют в столице Сирии достаточного количества чистой воды

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