Трамп не намерен проводить реформу разведки

Представитель избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что политик не будет реформировать разведку.

Ранее сообщалось, что Трамп собирался сократить штат национальной разведки, так как считает офис ее директора «политизированным». Эти сообщения СМИ Шон Спайсер назвал ложными, сообщает «РИА Новости».

«В этой истории о реструктурировании инфраструктуры разведывательного сообщества нет никакой правды, она на 100% ложна», — сказал он.



Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.