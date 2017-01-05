Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
5 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп не намерен проводить реформу разведки

Об этом заявил представитель избранного президента США Шон Спайсер

Фото: ТАСС/Anthony Behar

Представитель избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что политик не будет реформировать разведку.

Ранее сообщалось, что Трамп собирался сократить штат национальной разведки, так как считает офис ее директора «политизированным». Эти сообщения СМИ Шон Спайсер назвал ложными, сообщает «РИА Новости».

«В этой истории о реструктурировании инфраструктуры разведывательного сообщества нет никакой правды, она на 100% ложна», — сказал он.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

Читайте также:

Трамп снова обвинил СМИ во лжи

Известия // четверг, 5 января 2017 года

Трамп не намерен проводить реформу разведки

Трамп не намерен проводить реформу разведкиОб этом заявил представитель избранного президента США Шон Спайсер

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке