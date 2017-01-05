В Японии предложили считать пожилыми людей в возрасте старше 75 лет

Японское геронтологическое общество предлагает официально считать пожилыми людей в возрасте старше 75 лет. С этой инициативой выступил председатель рабочей группы общества доктор Ясуёси Оути.

В настоящее время в Японии пожилыми считают людей старше 65 лет, передает ТАСС.

«Сейчас люди, которых называют пожилыми, с биологической точки зрения стали моложе примерно на 5-10 лет», – сказал Оути. Он отметил, что его предложение подготовлено после тщательных консультаций с представителями медицинского сообщества.