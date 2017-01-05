Американская разведка: «Русские традиционно вмешиваются в выборы»

Американские госслужащие никогда ранее не сталкивались с таким активным вмешательством России в ход выборов президента в Соединенных Штатах, как в прошедшем году. Об этом заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во время слушаний в Комитете Сената по вооруженным силам.

«Русские традиционно вмешиваются в выборы», – заявил он.

«Я не думаю, что мы когда-либо сталкивались с более агрессивной или прямой кампанией по вмешательству в наш избирательный процесс, чем мы видели в этом случае», — отметил Клэппер.

Он добавил, что хакерские атаки, осуществленные на сервера Демократической партии США, могли быть осуществлены только с разрешения руководства России. На сайте сената уточняется, что такое мнение содержится в совместном заявлении, которое сделали директор национальной разведки США Джеймс Клеппер, заместитель министра обороны по разведке Марсель Леттре и глава Агентства нацбезопасности и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс.

Заявление руководителей американских спецслужб прозвучало накануне специального брифинга по поводу кибератак, в которых действующая администрация Белого дома обвиняет Россию.