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Керри в прощальном письме заявил об успехе перезагрузки отношений с РФ

Госсекретарь США отметил пользу взятого Бараком Обамой курса в отношениях с Москвой

Госсекретарь США Джон Керри в своем провальном письме заявил об успехе курса администрации Барака Обамы на «перезагрузку» отношений с Россией.

Примечательно, что письмо Керри носило не общий характер, а было адресовано президенту Бараку Обаме. В своем послании госсекретарь заявил, что политика президента США принесла американцев существенную выгоду, в частности, в вопросе контроля ядерных вооружений и поставок военным в Афганистан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Касаясь темы санкций против России, Керри традиционно выделил ответственность Москвы за введение Вашингтоном этих мер. Он оперировал понятиями «российская агрессия» и «беспрецедентные кибератаки».

Отметим, что по данным помощников избранного президента США Дональда Трампа, его первым шагом на посту главы государства будет отмена реформы здравоохранения (т.н. Obamacare), которая явилась, по мнению будущего хозяина Белого дома, совершенно провальным проектом для рядовых американцев и вызвала у низ разочарование.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Керри в прощальном письме заявил об успехе перезагрузки отношений с РФ

Госсекретарь США отметил пользу взятого Бараком Обамой курса в отношениях с Москвой

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