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Керри: США поддерживают переговоры по Сирии в Астане

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не соревнуется с Москвой и Тегераном в процессе сирийского урегулирования

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что США поддерживают проведение в Астане переговоров по сирийскому урегулированию и ждут от этой встречи существенного прогресса.

Керри отметил, что обсуждал эти переговоры с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Госсекретарь США отметил, что в Вашингтоне ждут, что переговоры в Астане станут «шагом вперед» в процессе сирийского урегулирования, передает «Интерфакс».

«Мы поддерживаем встречу в Астане. Мы не являемся конкурентами для России, Турции и Ирана в вопросе организации переговоров», — сказал Керри.

Он вновь напомнил, что США считают дипломатический метод единственно возможным для урегулирования. Керри также назвал гуманитарный кризис в Сирии самым серьезным со времен Второй мировой войны.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Керри: США поддерживают переговоры по Сирии в Астане

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не соревнуется с Москвой и Тегераном в процессе сирийского урегулирования

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