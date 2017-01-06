Трамп назвал кандидата на пост главы нацразведки США

Избранный президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на пост главы национальной разведки экс-сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса, занимавшего ранее также должность посла в Германии.

Как сообщает Reuters, 73-летний Коутс был сенатором на протяжении более 10 лет, а перед этим четыре срока работал в палате представителей. Кроме этого, Коутс был послом США в ФРГ в период президентства Джорджа Буша-младшего, а также входил в комитет сената по разведке, передает РИА «Новости».

В ближайшем окружении Трампа заявили, что избранный президент намеревался назначить главой нацразведки губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, но тот отказался от этого назначения.

Читайте также:

СМИ: Трамп намерен сократить численность спецслужб США