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СМИ: Трамп намерен сократить численность спецслужб США

Избранный президент считает, что нацразведка страны слишком разрослась и стала политизированной

Избранный президент США Дональд Трамп намерен реформировать аппарат главы национальной разведки, который, по его мнению, имеет слишком многочисленный состав сотрудников и становится все более политизированным, сообщает Wall Street Journal.

Как сообщили источники издания, Трамп продумывает план реформы аппарата директора национальной разведки США Джеймса Клэппера вместе со своими советниками. Аппарат координирует деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств, передает ТАСС.

«Данный шаг обусловлен тем, что, по мнению Трампа, это ведомство слишком разрослось и стало чрезмерно политизированным», — пишет WSJ.

Издание отметило, что реформа Трампа коснется и непосредственно ЦРУ США. Трамп, в частности, планирует сократить число внутренних сотрудников и в то же время увеличить число зарубежных агентов.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

СМИ: Трамп намерен сократить численность спецслужб США

Избранный президент считает, что нацразведка страны слишком разрослась и стала политизированной

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