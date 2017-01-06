Пассажиры задержанных авиарейсов вылетели из Калининграда

Пассажиры всех задержанных авиарейсов в аэропорту Храброво из-за выкатившегося ранее за пределы ВПП самолета вылетели в пункты назначения, сообщили в воздушной гавани.

Помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун заявила, что в четверг Храброво принял и отправил около 70 авиарейсов, были обслужены около 8 тыс. пассажиров, интенсивность работы аэропорта превысила норму вдвое, передает ТАСС.

«Аэропорт завершил работу на сегодняшний день, пассажиры всех задержанных рейсов вылетели из Калининграда», — сказали в аэропорту.

В ночь на 6 января аэропорт закрыт из-за реконструкции ВПП. Первый рейс утром 6 января запланирован на 6:30 местного времени в московский аэропорт Шереметьево.

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