Жертвами суррогатного алкоголя в Красноярске стали четыре человека

После распития суррогатного алкогольного коктейля в Красноярске скончались четыре человека, СК по региону возбудил уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.

В СК отметили, что сообщение об обнаружении тел четырех человек в одном из общежитий на улице Гастелло поступило в 23 часа 5 января. В частности, мертвыми были найдены 32-летний мужчина, его сестры 23 и 22 лет, а также женщина 38 лет. Все они накануне распивали алкогольный коктейль «Тайм-аут», передает ТАСС.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек»).

Полиция устанавливает место приобретения коктейля и другие обстоятельства произошедшего.

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