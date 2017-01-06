Трамп возмущен отсутствием экспертиз «взломов» серверов Демпартии США

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter написал, что по «факту» взлома серверов Демпартии США ФБР не провело ни одной экспертизы. По данным политика, национальный комитет Демократической партии не позволил сотрудникам ФБР «даже посмотреть данные с его компьютеров».

«Национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР изучить или даже просмотреть данные с его компьютеров, которые якобы были взломаны Россией», - написал он.

The Democratic National Committee would not allow the FBI to study or see its computer info after it was supposedly hacked by Russia...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.

Трамп также заинтересовался, каким образом в американские СМИ попала информация из доклада с грифом «совершенно секретно», который американская разведка посвятила кибератакам якобы совершенными Россией.

«Как получили «эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу», представленному Обаме"? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!», - резюмировал он.