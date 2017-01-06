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Трамп возмущен отсутствием экспертиз «взломов» серверов Демпартии США

Об этом избранный президент США написал в Twitter

Фото: Zuma/TASS/Albin Lohr-Jones

Дональд Трамп, 8 ноября избранный президентом США, на своей странице в сервисе микроблогов в Twitter написал, что по «факту» взлома серверов Демпартии США ФБР не провело ни одной экспертизы. По данным политика, национальный комитет Демократической партии не позволил сотрудникам ФБР «даже посмотреть данные с его компьютеров».

 «Национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР изучить или даже просмотреть данные с его компьютеров, которые якобы были взломаны Россией», - написал он. 

Трамп также заинтересовался, каким образом в американские СМИ попала информация из доклада с грифом «совершенно секретно», который американская разведка посвятила кибератакам якобы совершенными Россией.

«Как получили «эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу», представленному Обаме"? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!», - резюмировал он.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Трамп возмущен отсутствием экспертиз «взломов» серверов Демпартии США

Трамп возмущен отсутствием экспертиз «взломов» серверов Демпартии СШАОб этом избранный президент США написал в Twitter

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