Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
6 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Курс доллара снизился до 59,54 рублей

Стоимость американской валюты упала на 58,83 копейки

Как следует из данных ММВБ, средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» снизился в пятницу на  единой торговой сессии (ЕТС), по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 58,83 копейки.

Курс доллара по состоянию на 11:30 мск составил 59,5448 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Накануне в ходе торгов курс доллара расчетами «завтра» снижался на 72 копейки — до 59,74 рубля.  В четверг средневзвешенный курс доллара был 60,1331 рубля за доллар.

Читайте также:

Курс доллара упал ниже 60 рублей

Известия // пятница, 6 января 2017 года

Курс доллара снизился до 59,54 рублей

Стоимость американской валюты упала на 58,83 копейки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карина Михайлова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Кувшинова

депутат ГД

Все мнения

Мнение

Никас Сафронов

художник

Все мнения

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке