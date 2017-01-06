Курс доллара снизился до 59,54 рублей

Как следует из данных ММВБ, средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» снизился в пятницу на единой торговой сессии (ЕТС), по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 58,83 копейки.

Курс доллара по состоянию на 11:30 мск составил 59,5448 рубля, свидетельствуют данные биржи.



Накануне в ходе торгов курс доллара расчетами «завтра» снижался на 72 копейки — до 59,74 рубля. В четверг средневзвешенный курс доллара был 60,1331 рубля за доллар.