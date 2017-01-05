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Рубль увеличивает темпы роста

Курс доллара расчетами «завтра» на 14.32 мск снижался на 72 копейки — до 59,74 рубля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Курс доллара к рублю в ходе торгов в четверг снижался ниже 60 рублей. Рост курса рубля происходит на фоне дорожающей нефти – цена за баррель «черного золота» марки Brent поднялась выше 56,5 доллара.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 14.32 мск снижался на 72 копеек— до 59,74 рубля. Курс европейской валюты снизился  на 64 копеек до 62,73 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Рубль увеличивает темпы роста

Рубль увеличивает темпы ростаКурс доллара расчетами «завтра» на 14.32 мск снижался на 72 копейки — до 59,74 рубля

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