Рубль увеличивает темпы роста

Курс доллара к рублю в ходе торгов в четверг снижался ниже 60 рублей. Рост курса рубля происходит на фоне дорожающей нефти – цена за баррель «черного золота» марки Brent поднялась выше 56,5 доллара.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 14.32 мск снижался на 72 копеек— до 59,74 рубля. Курс европейской валюты снизился на 64 копеек до 62,73 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

