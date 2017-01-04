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Журнал Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе

Издание отметило, что благодаря ее «сильной руке» Россия достойно вышла из трудностей

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина названа лучшим руководителем Центробанка в Европе в 2016 году по версии британского журнала The Banker.

Издание отметило способность Набиуллиной «маневрировать» в условиях кризиса, девальвации рубля и проблем в банковском секторе страны, передает РИА «Новости».

«Но сильная рука председателя Эльвиры Набиуллиной помогла вывести страну из трудностей, и, похоже, вернуться к экономическому росту в 2017 году», — пишет издание.

По данным The Banker, в начале 2016 года инфляция в России составляла 12,9%, но из-за усилий главы ЦБ темпы роста цен снизились до 6% к концу года (Росстат заявил об уровне в 5,4%).

Banker также заявил, что Набиуллина предприняла верные шаги по оздоровлению банковского сектора, а также в сотрудничестве с Минфином разработала проект новой пенсионной реформы в стране.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Журнал Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в Европе

Журнал Banker назвал Набиуллину лучшим главой ЦБ в ЕвропеИздание отметило, что благодаря ее «сильной руке» Россия достойно вышла из трудностей

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