Полиция ищет стрелявших из автомата Калашникова в центре Москвы

Столичная полиция ищет неизвестных, стрелявших из автомата Калашникова в центре Москвы. Проверка проводится после публикации видеоролика соответствующего содержания в интернете.

Видео, на котором мужчина на парковке рядом с внедорожником в центре Москвы стрелял в воздух из автомата, было опубликовано в социальных сетях. Известно, что пострадавших в результате стрельбы нет.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточняют, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.