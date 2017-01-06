Полиция ищет стрелявших из автомата Калашникова в центре Москвы

Видео, на котором на парковке неизвестный стреляет в воздух из автомата, ранее появилось в социальных сетях
Столичная полиция ищет неизвестных, стрелявших из автомата Калашникова в центре Москвы. Проверка проводится после публикации видеоролика соответствующего содержания в интернете.
Видео, на котором мужчина на парковке рядом с внедорожником в центре Москвы стрелял в воздух из автомата, было опубликовано в социальных сетях. Известно, что пострадавших в результате стрельбы нет.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточняют, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.