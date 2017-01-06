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Морозы до -33 градусов ждут Москву и область в ближайшие дни

В столичном регионе продолжается похолодание

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Похолодание до -33 градусов ожидает Москву и область в ближайшие дни. Если в Рождество в столице ожидается -22… -24 градуса, то уже в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -33.

Как отметили синоптики в погодном центре «Фобос», температура в предстоящее воскресенье будет на 13 градусов ниже климатической нормы.

Днем в воскресенье, 8 января, ожидает  -21… -23 градуса, по области -18… -24 градуса. В ночь на понедельник в столице будет -27… -29 градусов.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

Морозы до -33 градусов ждут Москву и область в ближайшие дни

Морозы до -33 градусов ждут Москву и область в ближайшие дниВ столичном регионе продолжается похолодание

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