Морозы до -33 градусов ждут Москву и область в ближайшие дни

Похолодание до -33 градусов ожидает Москву и область в ближайшие дни. Если в Рождество в столице ожидается -22… -24 градуса, то уже в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до -33.



Как отметили синоптики в погодном центре «Фобос», температура в предстоящее воскресенье будет на 13 градусов ниже климатической нормы.

Днем в воскресенье, 8 января, ожидает -21… -23 градуса, по области -18… -24 градуса. В ночь на понедельник в столице будет -27… -29 градусов.