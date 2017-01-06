Названы новые версии причин гибели четырех человек в Красноярске

Следователи Следственного управления СКР по Красноярскому краю назвали новую версию причины гибели четырех человек в краевом центре.



Сообщается, что по данным экспертов в спиртном, изъятом на месте обнаружения тел погибших, отсутствуют вещества, представляющие опасность для здоровья и жизни человека.

Погибшие могли отравиться насмерть наркотическими веществами, полагает следствие.

Тела четырех человек были обнаружены в одной из комнат общежития на улице Гастелло вечером 5 января. Установлено, что три женщины и один мужчина распивали спиртное. Всего в застолье принимали участие шесть человек, двоим удалось выжить, сообщает «Федеральное агентство новостей».