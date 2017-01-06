Дутерте надеется, что Россия станет защитником Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе осмотра большого противолодочного корабля ВМФ России «Адмирал Трибуц», прибывшего в Манилу, заявил, что корабли РФ могут швартоваться у берегов его страны в «любое время».

Также лидер островного государства выразил надежду, что Москва станет защитником его страны и союзником.

«Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас», — сказал Дутерте, передает «Федеральное агентство новостей».

На борт «Адмирала Трибуца» Дутерте поднялся в сопровождении заместителя командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирала Михайлова и посла России Игоря Ховаева.