«Газпром» обновил экспортный рекорд

«Газпром» 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье — потребителям было поставлено 614,6 млн кубометров газа. Об этом сообщает компания.



Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года и составил 614,5 млн кубометров газа в сутки.



«В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом — не только абсолютные объемы, а, прежде всего, надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России», — сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.