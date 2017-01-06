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«Газпром» обновил экспортный рекорд

Монополия 5 января поставила в дальнее зарубежье 614,6 млн кубометров газа

«Газпром» 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье — потребителям было поставлено 614,6 млн кубометров газа. Об этом сообщает компания.

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года и составил 614,5 млн кубометров газа в сутки.

«В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом — не только абсолютные объемы, а, прежде всего, надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России», — сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

«Газпром» обновил экспортный рекорд

Монополия 5 января поставила в дальнее зарубежье 614,6 млн кубометров газа

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