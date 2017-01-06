Президент Франции считает необходимым увеличить военный бюджет

Франсуа Олланд согласился с мнением французских военных
Фото: Reuters/Stephane De Sakutin
Лидер Франции Франсуа Олланд заявил о необходимости увеличения финансирования армии. Свое заявление политик озвучил в ходе выступления на авиабазе Мон-де-Марсан во время обращения к военнослужащим Франции.
Олланд сказал, что финансирование вооруженных сил Франции необходимо увеличить до уровня 2% от ВВП с нынешней отметки в 1,79%, отмечает ТАСС.
По прогнозу президента Франции, «судя по всему, это произойдет в ближайшие пять лет».
В минувшем декабре с требованием увеличить финансирование армии выступил начальник главного штаба французской армии генерал Пьер де Вилье.
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