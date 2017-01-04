Французские левые меняют ориентир

Неожиданное для всех выдвижение на пост главы Пятой республики кандидатуры Мануэля Вальса показало явное отсутствие единства взглядов внутри Социалистической партии, заметно потерявшей свою популярность за время президентства Франсуа Олланда. Более того, согласно заявлениям ряда представителей партии, наметилось и постепенное изменение курса во внешней повестке.



Социалистическая партия Франции, кандидаты в президенты от которой уже 12 января проведут первые теледебаты, постепенно меняет свою риторику в предвыборной гонке. Изменения претерпели в первую очередь заявления о перспективах отношений с Россией. Теперь в пользу конструктивного диалога с Москвой и снятия антироссийских санкций высказываются не только последовательно проводившие этот курс Республиканская партия и «Национальный фронт», но и французские левые.



— Международные отношения колеблются в зависимости от изменения политической обстановки в мире, вследствие чего они являются очень неустойчивыми. Кандидаты придерживаются различного мнения относительно взаимоотношений между нашими странами. Лично я принадлежу к тем представителям Социалистической партии, которые очень трепетно относятся к безопасности своей страны. Я считаю, что построить сбалансированный мир и сотрудничество можно только при помощи взаимного уважения и конструктивного диалога с Россией, рассказал «Известиям» кандидат в депутаты и член партии социалистов Томас Пуэжалон.



Заметные перемены в риторике левых прежде всего обусловлены тем, что призывы к налаживанию взаимодействия с Москвой получают всё большую поддержку электората их политических оппонентов. Несмотря на возросший интерес к предстоящим праймериз, по подсчетам партии социалистов, в первичном этапе голосования примут участие от 1,5 до 2 млн избирателей, в то время как в праймериз республиканцев приняло участие почти 4,5 млн человек. Согласно опросам общественного мнения, многие французы убеждены в том, что часть кандидатов от левого политического крыла поменяла ориентиры и в вопросах франко-российского сотрудничества встала на позиции своих оппонентов. Таким образом, теперь в партии не имеют единой точки зрения по этим проблемам.



Как считает экс-глава МИД республики и член Социалистической партии Ролан Дюма, вне зависимости от того, какую партию будет представлять победитель президентской гонки, отношения между нашими странами улучшатся.

— Мы должны понять, кто именно будет представлять партию социалистов. В любом случае, я думаю, что вне зависимости от результатов итогового голосования отношения между Францией и Россией должны улучшиться, — заявил «Известиям» Ролан Дюма.

В конце декабря было объявлено, что от партии социалистов в первичных праймериз будут участвовать четыре кандидата, также от левого крыла примут участие еще три кандидата, представляющих иные партии. За возможность занять пост президента от партии социалистов помимо Мануэля Вальса поборются также Бенуа Амон, Арно Монтебур и Винсен Пийон. Радикальную левую партию будет представлять Сильвия Пинель, Демократический фронт представит Жан-Лу Бенамэ, а от Партии зеленых на праймериз, которые пройдут 22 и 29 января 2017 года, будет участвовать Франсуа де Ружи.



Глава пресс-службы и адвокат высшего руководящего органа партии социалистов Томас Клэй изначально сообщил, что, прежде чем отобрать кандидатов для участия в первичных праймериз, социалистам пришлось иметь дело с большим количеством заявок.



— На адрес высшего руководящего органа партии пришло более 24 заявок, поэтому перед нами стояла большая задача, и мы призываем уважать наше решение. Стоит также понимать, что благодаря такому ажиотажу очень сильно возрос и интерес к первичному этапу праймериз, — заявил Томас Клэй.



Как отметил, Томас Пуэжалон, итоги первичных праймериз социалистов очень сложно предугадать, несмотря на то, что лидирующие позиции по опросам общественного мнения на данный момент занимает Мануэль Вальс.