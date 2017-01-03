Марин Ле Пен: нет сомнений в законности присоединения Крыма к России

Лидер «Национального фронта» Франции, а также кандидат на должность президента республики Марин Ле Пен считает, что присоединение Крыма к Российской Федерации было проведено на законных основаниях.



«Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — заявила политик в эфире телеканала BFM-TV.

Кроме того, глава «Национального фронта» подчеркнула необходимость развития стратегических отношений между Москвой и Парижем для борьбы с террористами «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ).

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя) проголосовали за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что при вхождении Крыма в состав РФ были соблюдены нормы международного права.