Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
3 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Марин Ле Пен: нет сомнений в законности присоединения Крыма к России

Французский политик подчеркнула, что воля жителей полуострова была отражена в результатах референдума

Фото: ТАСС

Лидер «Национального фронта» Франции, а также кандидат на должность президента республики Марин Ле Пен считает, что присоединение Крыма к Российской Федерации было проведено на законных основаниях.

«Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение», — заявила политик в эфире телеканала BFM-TV.

Кроме того, глава «Национального фронта» подчеркнула необходимость развития стратегических отношений между Москвой и Парижем для борьбы с террористами «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ).

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума 16 марта 2014 года, в ходе которого абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя) проголосовали за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно подчеркивали, что при вхождении Крыма в состав РФ были соблюдены нормы международного права.

Читайте также:

СМИ: Литва готовит партизан на случай «российской оккупации»

Минэнерго ожидает отмену ограничений по потреблению газа в Крыму

Глава Крыма пообещал в 2017 году продолжить увольнения чиновников

Известия // вторник, 3 января 2017 года

Марин Ле Пен: нет сомнений в законности присоединения Крыма к России

Марин Ле Пен: нет сомнений в законности присоединения Крыма к РоссииФранцузский политик подчеркнула, что воля жителей полуострова была отражена в результатах референдума

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке