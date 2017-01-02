СМИ: Литва готовит партизан на случай «российской оккупации»

На учениях добровольцев Союза стрелков Литвы удалось побывать журналисту западного издания Тому Парфитту. Маневры проводятся в прибалтийском государстве на случай «российской оккупации».

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на Times, стрелки-добровольцы в ходе учений отрабатывали «засаду». Участники маневров готовятся к партизанской войне, рассказали они журналисту.

«Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага»,— рассказал изданию один из участников маневров.



Количество Союза стрелков Литвы резко увеличилось после воссоединения Крыма с Россией, отмечает издание.