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СМИ: Литва готовит партизан на случай «российской оккупации»

Учения проводят бойцы-добровольцы Союза стрелков Литвы

На учениях добровольцев Союза стрелков Литвы удалось побывать журналисту западного издания Тому Парфитту. Маневры проводятся в прибалтийском государстве на случай «российской оккупации».

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на Times, стрелки-добровольцы в ходе учений отрабатывали «засаду». Участники маневров готовятся к партизанской войне, рассказали они журналисту.

«Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага»,— рассказал изданию один из участников маневров.

Количество Союза стрелков Литвы резко увеличилось после воссоединения Крыма с Россией, отмечает издание.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

СМИ: Литва готовит партизан на случай «российской оккупации»

Учения проводят бойцы-добровольцы Союза стрелков Литвы

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