МЧС открыло пункты обогрева на автотрассах Центральной России

На автомобильных дорогах Центрального и Приволжского федеральных округов МЧС России открыло 37 пунктов обогрева и два городка жизнеобеспечения.

Водители могут обогреться на федеральных автомобильных дорогах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина» и М-4 «Дон». Пункты обогрева для водителей открыты на дорогах А-107, А-108, сообщает ТАСС.

В центральной части России установились морозы, которые 7 и 8 января усилятся до – 35 градусов.