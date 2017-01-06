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МЧС открыло пункты обогрева на автотрассах Центральной России

Меры безопасности на дорогах усилены в связи с аномальными морозами

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

На автомобильных дорогах Центрального и Приволжского федеральных округов МЧС России открыло 37 пунктов обогрева и два городка жизнеобеспечения.

Водители могут обогреться на федеральных автомобильных дорогах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина» и М-4 «Дон». Пункты обогрева для водителей открыты на дорогах А-107, А-108, сообщает ТАСС.

В центральной части России установились морозы, которые 7 и 8 января усилятся до – 35 градусов.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

МЧС открыло пункты обогрева на автотрассах Центральной России

МЧС открыло пункты обогрева на автотрассах Центральной РоссииМеры безопасности на дорогах усилены в связи с аномальными морозами

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