МЧС предупреждает об аномальных морозах до -35 градусов в Москве

Морозы до -35 градусов надвигаются на Москву, сообщается в пятницу, 6 января, на сайте столичного управления МЧС.

Спасатели уточняют, что особенно холодно будет в ночь на воскресенье и понедельник, когда столбики термометров покажут -35 градусов.

«…В ночные часы 7–8 января (с 22.00 7 января до 10.00 8 января 2017 года и с 22.00 8 января до 10.00 9 января 2017 года) в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до –35 °C», — говорится в сообщении.

МЧС обращает внимание, что при аномально низких температурах возможно увеличение количества случаев возникновения пожаров, возможны аварии на объектах ЖКХ и энергосистемах.

