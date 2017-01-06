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МЧС предупреждает об аномальных морозах до -35 градусов в Москве

При аномально низких температурах возможно увеличение количества случаев возникновения пожаров, возможны аварии на объектах ЖКХ  и энергосистемах

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Морозы до -35 градусов надвигаются на Москву, сообщается в пятницу, 6 января, на сайте столичного управления МЧС.

Спасатели уточняют, что особенно холодно будет в ночь на воскресенье и понедельник, когда столбики термометров покажут -35 градусов.

 «…В ночные часы 7–8 января (с 22.00 7 января до 10.00 8 января 2017 года и с 22.00 8 января до 10.00 9 января 2017 года) в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до –35 °C», — говорится в сообщении.

МЧС обращает внимание, что при аномально низких температурах возможно увеличение количества случаев возникновения пожаров, возможны аварии на объектах ЖКХ  и энергосистемах.

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Известия // пятница, 6 января 2017 года

МЧС предупреждает об аномальных морозах до -35 градусов в Москве

МЧС предупреждает об аномальных морозах до -35 градусов в МосквеПри аномально низких температурах возможно увеличение количества случаев возникновения пожаров, возможны аварии на объектах ЖКХ  и энергосистемах

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